Heists rafterskoppel beleeft droomavontuur in Verenigde Staten

Heist-op-den-Berg - De Heistse Marlies Van den Berge en haar partner Bas Verhagen beleefden zopas een onvergetelijk avontuur in de Verenigde Staten. Samen met acht andere ervaren rafters en kajakkers bedwongen ze succesvol de beruchte Colorado River.

Vorige maand stapten Marlies Van den Berge en Bas Verhagen samen met hun collega’s van de Volmolense Kano Club uit Nederland op het vliegtuig richting de VS voor een unieke trip dwars door de Grand Canyon. “Je hebt een speciale toelating nodig om op de Colorado River te mogen varen”, legt Marlies uit. “Ik had geluk om bij de computerloting als geselecteerde uit de bus te vallen.”

Omdat de Belgische nationale ploeg niet meer bestaat, vaart de Heistse sinds 2014 mee met het Nederlandse rafting team. Daarmee haalde ze vorig jaar nog brons op het WK in Abu Dhabi. Haar partner was ooit nationaal kampioen slalomkajakken en nam ook aan Europese kampioenschappen deel. Ervaren compagnons vond het duo dus vlot bij elkaar. “Voor elke wildwatervaarder is dit een droom”, benadrukt Van den Berge. “De ervaring was nog beter dan wat ik op voorhand had gehoopt. De natuur is daar prachtig. Het water was ook helemaal wat we verwachtten: zware passages – zogenaamde rapids – tussendoor afgewisseld met lichtere stukken.”

Ondertussen zijn de avontuurlijke sporters al een week terug thuis, maar hun tocht zindert nog volop na. “Je wordt enorm rustig van zo’n ervaring”, luidt het. “Het enige wat je moet doen is varen, ’s avonds je tent opzetten en koken. Je gedachten kan je onderweg volledig vrijmaken. Zoiets laadt je batterijen weer volledig op. Thuis haal je plots weer meer energie uit de dingen die er echt toe doen. Dat is absoluut een positief bijeffect van zo’n trip.”