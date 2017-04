Massale interesse in adoptie van gedumpte kittens

Berlaar / Nijlen - De telefoon van de Nijlense Brenda Durinck stond maandag en dinsdag roodgloeiend. Al meer dan 100 geïnteresseerden meldden zich aan bij de vrijwilligster van dierenasiel Unco-Jerry om de kittens die maandag werden achtergelaten aan de school van Berlaar-Heikant, op te vangen.

Een poetsvrouw van de Gemeentelijke Basisschool Heikant vond de drie jonge katjes maandagochtend in een doos. Ondertussen zijn de dieren in goede handen bij Brenda Durinck, die in Nijlen katten opvangt voor dierenasiel Unco-Jerry Kempen vzw uit Westerlo. "Gelukkig was de poetsvrouw zo alert, want de diertjes zaten in een hoge, dichte, doos, waar ze zelf nog niet uit geraakten", vertelt ze. "Mocht het pas na de paasvakantie ontdekt zijn, was het onherroepelijk te laat geweest.”

Ondertussen kreeg Durinck ruim 100 telefoontjes, smsjes en e-mails. “Een goede thuis gaan we dus zeker wel vinden”, zegt ze. Maar eerst moeten de katjes nog aansterken en de nodige verzorging krijgen. “Ze mogen hier bovendien pas vertrekken wanneer ze minsten een kilogram wegen. Hoe lang dat duurt, kan verschillen van kitten tot kitten. Het is de dierenarts die uiteindelijk beslist wanneer ze mogen verhuizen naar hun nieuwe thuis.”

Van de eerste tien geïnteresseerden heeft Durinck de gegevens genoteerd. "Maar natuurlijk komen er na deze kittens weer anderen. Zeker tot december zijn er weer heel wat nestjes. We blijven dus altijd op zoek naar enthousiaste dierenvrienden die geïnteresseerd zijn in adoptie. Er zitten trouwens bij ons nu momenteel ook zes volwassen katten die graag een nieuw baasje zouden vinden.”