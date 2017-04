Amateurhistoricus Florent Van Vlasselaer heeft De Putse Pen te pakken

Putte - Amateurhistoricus Florent Van Vlasselaer heeft de derde editie van De Putse Pen gewonnen. Het beheersorgaan van de bib selecteerde de laureaat van de auteursprijs uit zes genomineerden. Naast Van Vlasselaer kwamen ook Frans Busschots, Toon Goossens, Josephine Hoegaerts, Jolien Janssens en Marcel Van Craen in aanmerking.

Al verschillende decennia houdt Florent Van Vlasselaer zich bezig met de geschiedenis van Putte. Zo publiceerde hij de voorbije 25 jaar onder meer monografiëen en bijdragen in de jaarboeken van Heemkring Het Molenijzer. Samen met wijlen Frans Torfs stelde hij ook een fotoboek samen over het vroegere Putte en Beerzel.

In de bibliotheek kreeg hij uit handen van burgemeester Peter Gysbrechts (Open Vld) en schepen van Cultuur Inge De Bie (Open Vld) een exemplaar van De Putse Pen en een oorkonde. De Bie was alvast tevreden met het aantal genomineerden. “Dit bewijst dat er in Putte heel wat inwoners actief zijn met pen en toetsenbord. Bovendien begeven ze zich op diverse terreinen: van plaatselijke geschiedenis tot romans, non-fictie en kinderboeken."