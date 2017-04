Werknemers zorgen eigenhandig voor groen bedrijventerrein

Heist-op-den-Berg - De werknemers van Baltimore Aircoil International in het Heistse industriepark, een bedrijf gespecialiseerd in koeltorens, verdampingscondensors en ijsaccumulatietoestellen, staken de voorbije weken de handen uit de mouwen om het bedrijventerrein te vergroenen. Ze plantten er streekeigen plantgoed en lokale fruitvariëteiten, die eenverschil kunnen betekenen voor heel wat insecten, wilde bijen en vlinders.

Regionaal Landschap Rivierenland leverde het plantgoed en tekende het aanplantingsplan, Natuurpunt zorgde voor praktische ondersteuning. De Dienst Milieu en Natuur van de provincie financiert het plantgoed. “Met de inrichting van een groenzone willen we de biodiversiteitwaarde van het lokale landschap verhogen”, zegt sustainability manager Marianne Fernagut. “Door onze medewerkers de werken zelf te laten uitvoeren, voelen ze zich betrokken bij de vergroening van onze bedrijventerreinen en ondervinden ze aan den lijve het belang van milieuvriendelijk ondernemen."

Gedeputeerde van Leefmilieu Rik Röttger is alvast tevreden met het initiatief. “De provincie investeert graag mee in de vergroening van bedrijventerreinen", zegt hij. "Ze ontwierp een tool, de BIODIVA-scan, waarmee gemakkelijk berekend kan worden hoe goed een bedrijventerrein scoort wat betreft de biodiversiteit en welke maatregelen nodig zijn om deze score te verhogen. Ik ben blij dat steeds meer bedrijven hierop inspelen. Investeren in natuur en groene ruimte betekent bovendien ook investeren in de gezondheid van de werknemers.”