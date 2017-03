Vrijwillig inspecteur meldt dierenverwaarlozing

Heist-op-den-Berg - Vrijwillig afgevaardigd inspecteur Jean Puttenaers van de Aarschotse dierenbescherming VVDB stelde maandag een geval van dierenverwaarlozing op een terrein aan Brekelingen in Hallaar (Heist-op-den-Berg) aan de kaak.

Via een verontruste treinreizigster kwam Jean Puttenaers ter ore dat op het terrein langs de spoorweg ruim een dertigtal verwaarloosde varkens en een aantal runderen zouden staan. "Ze hebben nergens plaats om droog te zitten of te liggen”, meent de inspecteur. “Op het terrein staat een grote zeecontainer, maar die is binnen al even modderig als buiten. Nochtans zegt de wet duidelijk dat er steeds een droge ligplaats voor de dieren aanwezig moet zijn.”

Op het terrein stond volgens Puttenaers ook een Shetland pony in bedenkelijke omstandigheden. “Het dier staat constant op drassige grond. Dat verhoogt het risico op hoeverot of mok. Dat laatste zijn huidirritaties en -ontstekingen aan de onderbenen. Bij de pony stonden ook nog twee koeien en een ram. Een hond die op het terrein verblijft, beschikt eveneens niet over een degelijk hok. Het dier heeft alleen een plastieken watervat als onderdak, dat zelfs bij de minste temperaturen snikheet wordt.”

Volgens Puttenaers werd het terrein eerder wel goedgekeurd door de dienst dierenwelzijn. “Maandagochtend ging ik ter plaatse met de politie erbij. De nieuwe bevindingen zullen nu nogmaals worden overgemaakt aan dierenwelzijn met het oog op een nieuwe inspectie. Ik stelde ook het kabinet van bevoegd minister Ben Weyts (N-VA) op de hoogte.” De politie kon maandag zelf weinig commentaar kwijt. “Wordt opgevolgd”, klonk het. Ook de eigenaar konden we maandag niet bereiken.