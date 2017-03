Lions Clubs vieren eeuwfeest met milieuacties

Heist-op-den-Berg - De Belgische Lions Clubs vierden zondag de honderdste verjaardag van Lions Clubs International met milieuacties over het hele land. In de provincie Antwerpen gebeurde dat in Aartselaar, Brasschaat, Weelde en Zoersel. Ook in Bruggeneinde (Heist-op-den-Berg) verzamelden 's ochtends zo'n honderd leden van verschillende clubs 's aan de Double D Ranch.

Van daaruit trokken ze in groepjes op pad om zwerfvuil op te ruimen langs verschillende plekken in de gemeente. "In de namiddag zetten we in samenwerking met Bosgroep Zuiderkempen nog een bosplantactie op het programma", zegt gewestvoorzitter Peter van Es. "Op een perceel aan de Hulshoutsesteenweg plantten we in totaal 1760 jonge boompjes en 500 struiken aan."