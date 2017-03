De Studio formuleert antwoord op vitaliteitsproblemen

Heist-op-den-Berg - De Studio in Heist-op-den-Berg gaat binnenkort van start met RéVitalize, een uniek groepstraject dat mensen helpt om in deze gejaagde tijden energie (terug) te vinden en die optimaal te gebruiken doorheen de dag.

Het idee voor het nieuwe programma ontstond in de praktijk. "Mijn collega's van de Studio en ikzelf merken vaak dat mensen alsmaar moeilijker energie vinden om dagdagelijkse tegenslagen te overwinnen", vertelt zaakvoerder Hans Van den Brande, die al ettelijke jaren ervaring als vitaliteitscoach op de teller heeft. "Een vitaal persoon heeft daarentegen een overvloed aan energie en gebruikt die gericht om moeilijkheden op zijn of haar pad eenvoudig uit de weg te ruimen", stelt hij.

Om het hoofd te helpen bieden aan hedendaagse begrippen als burn out en stress, roept de studio nu een 12-wekenplan in het leven waar geïnteresseerden in groep aan kunnen deelnemen. “Elke week behandelen we een ander thema dat invloed heeft op je vitaliteit. Zaken als voedingskeuze, beweging, mentaal stressmanagement, slaappatroon, ademhaling, en houdingscorrectie komen allemaal aan bod."

De eerste reeks van 12 lessen gaat van start vanaf dinsdag 21 maart en wordt begeleid door Van den Brande zelf en Thijs Ghekiere. Per groep wordt maximum met twaalf deelnemers gewerkt. Wie geïnteresseerd is in het nieuwe traject, kan zich nog inschrijven via de website.

www.studioheist.be