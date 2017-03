Sneakerzaak Fast Forward Shop houdt uitverkoop

Mechelen - Bij de gespecialiseerde sneakerzaak Fast Forward Shop in de Borzestraat gaat vandaag een totale uitverkoop van start. Uitbater Giovanni Cangelli houdt het na ruim vier jaar voor bekeken. “Het is op de huidige markt moeilijk om een gezond businessmodel te creëren met enkel sneakers.”

Een passie voor alles wat met comfortabele en kleurrijke sneakers te maken heeft, deed Giovanni Cangelli in februari van 2013 een gespecialiseerde zaak openen in Mechelen. “Nog steeds komen er veel klanten over de vloer en de omzet groeit nog jaarlijks. Maar de markt is erg veranderd de voorbije jaren. De winstmarges op sneakers van de grote merken zijn nog erg klein”, vertelt hij. “Bovendien moet je al zes tot negen maanden op voorhand een bestelling plaatsen bij de merken. Dat betekent dat één minder halfjaar genoeg kan zijn om jaren werk in de war te sturen. Je word dan ook nog eens beconcurreerd door de webshops van de merken zelf, wat natuurlijk hun goed recht is. Maar dat alles bij elkaar maakt het niet eenvoudig om enkel van de verkoop van sneakers te leven.”

Uiteindelijk wilde de zaakvoerder het aanbod uitbreiden en van Fast Forward een concept store maken, met naast sneakers ook een aanbod aan kleding en accessoires in de rekken. “De marges daarop liggen hoger, maar daar ligt mijn passie helemaal niet. Daarom besliste ik om de eer aan mezelf te houden en in schoonheid te eindigen”, vertelt hij. Vanaf vandaag gaat in de shop op de Borzestraat de uitverkoop van start. Al meteen vanaf het begin is er 50 procent korting op alle artikelen. Een exacte sluitingsdatum heeft Cangelli nog niet vastgesteld.