Vlaamse ondernemers maken kennis met Visegrád-ambassadeurs

Heist-op-den-Berg - Een aantal hooggeplaatste vertegenwoordigers van de vier Visegrád-landen – Hongarije, Polen, Tsjechië en Slovakije – zakten donderdag af naar het Heistse bedrijf Vink. Ze bespraken er de mogelijkheden die er voor Vlaamse bedrijven weggelegd zijn in hun landen.

Tijdens het V4 Business Forum bracht Voka – Kamer van Koophandel Mechelen, met steun van de Kamers van Antwerpen-Waasland en Kempen, bij Vink een veertigtal Vlaamse bedrijven in contact met enkele topvertegenwoordigers van de vier Centraal-Europese Visegrád-landen. De Hongaarse minister van Staat voor Economische Diplomatie Magyar Levente lichtte er alvast het businessklimaat en de mogelijke investeringskansen in zijn land toe. De land stuurden ook nog eens hun ambassadeurs richting Heist-op-den-Berg om een uiteenzetting te geven.

Vader en zoon Geert en Jelle Laeremans van het Heistse bedrijf Laeremans Geert nv, dat gespecialiseerd is in las- en constructiewerken, namen alvast polshoogte. “Op dit ogenblik zijn we al actief met een eigen productielijn in Bulgarije. Er werken nu een achttal mensen”, vertellen ze. “We werken ook samen met onderaannemers uit Polen en Hongarije en hebben al contacten in Tsjechië.” Waarom zij net naar deze landen kijken? “Daar vinden we nog lassers en metaalbewerkers. Bij ons is lasser een knelpuntberoep. Daarnaast ligt ook de loonkost er natuurlijk lager dan bij ons.”