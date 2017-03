Koppel opent binnenkort nieuw frituur aan Booischot station

Heist-op-den-Berg - Het Begijnendijkse koppel Pascal Marteau (38) en Debbie Engels (32) opent binnen enkele weken de deuren van frituur Spoor 11, vlakbij het station van Booischot. Heistenaars die wel eens een frietje lusten, kennen hen allicht nog van hun vorige zaak, De Bareel in Heist-op-den-Berg.

Na negen jaar namen Pascal Marteau en Debbie Engels in december afscheid van De Bareel. Het frituur in de Lostraat wordt voortaan voortgezet door een voormalige medewerkster. "Toen ons huurcontract afliep, stonden we voor een keuze", zegt het koppel. "Ofwel verlengden we het contract, ofwel kozen we voor een nieuwe zaak in een eigen pand. Uiteindelijk is het dat laatste geworden."

Toen het koppel op een charmant gebouw in Booischot stuitte, was het meteen raak. De nieuwe zaak wordt, onder andere met een uitgebreidere menukaart, niet zomaar een kopie van De Bareel. De zaakvoerders plannen ook een aantal technologische hoogstandjes te implementeren. "Onze nieuwe friteuse is alvast het neusje van de zalm", knipoogt Pascal. "De frietjes worden automatisch voorgebakken, wat ons meer tijd geeft om echt met de klanten bezig te zijn. Aan klantvriendelijkheid hebben we altijd veel belang gehecht. Dat principe verhuizen we dus zeker mee."

Wie benieuwd is naar het aanbod van Spoor 11, zal daarvoor nog heel even geduld moeten oefenen. De zaakvoerders leggen momenteel volop de laatste hand aan de afwerking. In april willen ze de deuren openen. "Een exacte datum hebben we voorlopig nog niet geprikt."

Facebook: Spoor 11