Gemachtigde opzichter blijft ook na pensioen aan de slag

Putte - Gemachtigd opzichter (GO) Jean-Paul Van Coppenolle ging recent met pensioen. Op 'zijn' oversteekplaats aan de Regent in Beerzel (Putte) -een van de gevaarlijke oversteekplaatsen op de Mechelbaan- werd hij voor zijn jarenlange inzet in de bloemetjes gezet door burgemeester Peter Gysbrechts (Open Vld) en een delegatie van het schepencollege.

Maar voor de toegewijde zestiger zit zjin taak er nog niet op. Hij stelde zelf aan het gemeentebestuur de vraag om na zijn pensioen als vrijwilliger aan de slag te blijven. Van zodra de diensten de nodige administratie afgerond hebben, gaat hij dus weer aan de slag om kinderen veilig de straat over te helpen.