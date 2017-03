Tien ton zware luifels zweven richting kerkhoven

Heist-op-den-Berg - Op de begraafplaatsen van Itegem en Booischot werd donderdag elk een tien ton zware luifel geplaatst. De loodzware structuren zweefden aan een speciale 400-tons kraan richting hun standplaatsen. Voor het verkeer werd in beide gevallen een omleiding voorzien.

De plaatsing maakt deel uit van het ‘masterplan kerkhoven’ van het gemeentebestuur. Sinds de start in 2012 staan er inmiddels ook op de kerkhoven van Heist-centrum, Wiekevorst, Heist-Goor, Pijpelheide en Schriek al luifels. Het kerkhof van Zonderschot staat nu als volgende op het lijstje. In 2018 volgt Heist-station, een jaar later Grootlo en Hallaar. "De essentie is dat het toelaat om bij grillig weer tenminste op een comfortabele manier afscheid te nemen van dierbaren”, geeft bevoegd schepen Eric Verbist (CD&V) mee.

(kvro)