AWV plant drie weken werk aan kruispunt Mechelbaan (N15)

Putte - Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) plant vanaf 13 maart werken aan het kruispunt Mechelbaan (N15) in Putte-centrum. De verkeerslichten worden er vernieuwd, aan de fietspaden gebeuren kleine aanpassingen ter hoogte van de oversteekplaatsen. Alles in totaal zal dat zo'n drie weken in beslag nemen. Het kruispunt blijft open, maar lokale hinder is mogelijk.

De verkeerslichteninstallatie aan het kruispunt van de Mechelbaan met de Lierbaan en de Leuvensebaan is aan vernieuwing toe. Het radarsysteem geraakte toevallig in januari nog even de kluts kwijt, allicht omwille van het vriesweer. Daardoor sprongen de lichten al terug op rood nadat amper enkele wagens werden doorgelaten.

AWV plant nu de vernieuwing van de volledige installatie. "De fietspaden worden ter hoogte van de oversteekplaatsen lichtjes uitgebogen, waardoor ze iets verder van de rijbaan komen te liggen. Dat zal de veiligheid van fietsers bij het oversteken verbeteren", luidt het bij AWV.

Tijdens de werken blijft het kruispunt altijd open voor verkeer uit alle richtingen. Afwisselend wordt wel een rijstrook van het kruispunt ingenomen, wat plaatselijk voor enige hinder kan zorgen. "Fietsers en voetgangers kunnen de werfzone ook steeds passeren, maar fietsers zullen daarbij even moeten afstappen."