Bouwbedrijf failliet: 45 mensen op straat, tiental werven blijft achter

Heist-op-den-Berg / Mechelen / Sint-Katelijne-Waver - De Antwerpse rechtbank van koophandel, afdeling Mechelen verklaarde vorige week woensdag het algemeen bouwbedrijf Jeroen Verreydt uit Heist-op-den-Berg failliet. 45 werknemers staan daardoor op straat. In de regio laat de aannemer ook een tiental werven achter. Daarvoor zoekt de curator nu zo snel mogelijk naar oplossingen.

De problemen bij de Heistse bouwfirma vielen niet zomaar uit de lucht. In november 2016 kreeg het bedrijf al eens voorlopige opschorting van betaling verleend in het kader van de wet op de continuïteit van de ondernemingen (WCO). Dat kon het faillissement uiteindelijk niet stuiten.

Als gevolg van het faillissement blijft onder andere Residentie Den Hoek op de Battelsesteenweg in Mechelen nu mogelijk nog langer dan gepland onafgewerkt. Aan de Dijle zou de aannemer ook het woonproject Waterkant 12 realiseren. In het centrum van Sint-Katelijne-Waver laat hij een bouwput achter. In Heist-op-den-Berg werkte de bouwfirma mee aan de nieuwe JBC winkel in de Bergstraat, die volgens de plannen binnenkort de deuren zou openen. Bij de kledingketen konden ze woensdag nog niet zeggen of het faillissement al dan niet gevolgen heeft voor de opening.



Curator Kris Van den Berghen uit Mechelen stelt dat er volop aan oplossingen wordt gewerkt om de nog lopende werken zo spoedig mogelijk voort te zetten. “In totaal gaat het om een tiental middelgrote werven, vooral in de streek van Mechelen, Heist en Lier”, stelt hij. Aangezien het dossier rond het faillissement nog pril is, kan de curator voorlopig moeilijk inschatten hoe snel er een regeling kan getroffen worden voor de verschillende bouwterreinen.