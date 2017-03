Joske Ramaekers klinkt in Beerzelhof op honderdste verjaardag

Putte - In woonzorgcentrum Beerzelhof werd afgelopen vrijdag de honderdste verjaardag van Josephine 'Joske' Ramaekers gevierd. Ze werd op 24 februari 1917 geboren in het Nederlandse Ede. Nadien woonde ze onder meer in Borgerhout in Deurne.

Joske was werkzaam als bediende en huwde met Adolf Vonckx, maar is al sinds 1983 weduwe. Tot haar 95ste woonde ze nog zelfstandig, daarna verhuisde ze naar Beerzelhof. Ze heeft twee kinderen, vier kleinkinderen en zes achterkleinkinderen. "Joske staat positief, sociaal en goedlachs in het leven", luidt het. "Ze is 44 jaar gelukkig getrouwd geweest en leeft in liefde en harmonie met haar familie."