Barbier opent authentieke zaak in centrum

Mechelen - Een retrokapsel of een degelijk getrimde baard? Daarvoor kunt u vanaf vandaag binnenstappen bij Roots barber.shop in de Sint-Katelijnestraat in Mechelen. Barbier Tom Uytterhoeven (36) heeft zijn messen en scharen alvast aangescherpt.

Na veertien jaar bij een groothandel in bloemen en planten vond kersvers zaakvoerder Tom Uytterhoeven het tijd voor een nieuwe uitdaging. “Ik wilde iets totaal anders doen, iets ambachtelijks”, vertelt hij. “Mijn moeder is ook kapster. Ze heeft nog steeds haar salon in Kontich. Ik vond dat kleinschalige zelfstandige ondernemerschap altijd al prettig. Dat, in combinatie met mijn voorliefde voor allerlei subculturen, heeft me in de richting van het ‘barbierschap’ geleid”, vertelt hij.

“Ik beschouw de zaak ook als een soort van ode aan mijn grootouders. Een van mijn grootvaders was een noeste landbouwer, de andere was een slager. Het waren allebei mensen die hun vak verstonden. De naam Roots staat dan ook voor alles waar ik graag naar teruggrijp. Dat komt terug in de inrichting, mijn aanpak, maar ook in de muziek die gedraaid wordt.”

Wie interesse heeft in een knip- of scheerbeurt bij Roots barber.shop kan daar momenteel nog gewoon voor binnenwandelen. Ook de nodige accessoires voor haar- en baardonderhoud worden er verkocht.