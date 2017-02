KLJ Beerzel koestert bouwplannen

Putte - Het gaat goed met het ledenbestand van KLJ Beerzel. Zelfs zo goed dat de jeugdbeweging haast letterlijk uit haar voegen barst. Door de gestage groei van de voorbije jaren dringen bouwplannen zich onvermijdelijk op.

Al meer dan 35 jaar maakt KLJ Beerzel gebruik van twee lokalen aan de achterkant van parochiezaal Sint-Remigius, maar die voldoen volgens oud-leider Glenn Nauwelaerts ondertussen niet meer aan de normen. Bovendien zijn ze veel te krap voor de groeiende jeugdbeweging. "De voorbije jaren groeide het aantal leeftijdsgroepen uit tot vier, goed voor in totaal zo'n 80 ingeschreven leden. Elke groep heeft nu maar eens om de twee weken activiteiten omwille van plaatsgebrek", zegt hij. "We verwachten bovendien dat het ledenaantal nog zal blijven stijgen, want er komen nog steeds veel nieuwe, jonge, gezinnen bij in de gemeente."

Een logische stap is dan uiteraard bouwen, maar zo ver is het nog niet. Om alles in goede banen te leiden zette Nauwelaerts en een aantal KLJ-collega's de schouders onder een vzw die het project moet voortstuwen. Een bouwaanvraag hopen ze in juni in te dienen. Wie geïnteresseerd is in de toekomstplannen van de jeugdbeweging, of ergens een handje denkt te kunnen helpen, kan vrijdag vanaf 18.30u terecht op een infoavond in de kleine parochiezaal van Beerzel. De presentatie van het bouwteam en een update over de huidige stand van zaken starten om 19.30u.