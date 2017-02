Gemeente in de bres voor Putse Feesten

Putte - De gemeente neemt voortaan de organisatie van het evenementengedeelte van De Putse Feesten over van de middenstand. Middenstand Putte blijft wel verantwoordelijk voor het regelen van tentjes en standplaatsen voor de handelaars.

De middenstand klopte zelf aan bij het bestuur met de vraag om het boeken van bands en het huren van geluidsmateriaal uit handen te geven. "Het was praktisch nog moeilijk haalbaar", stelt voorzitter Nadia Peeters. "Het waren nagenoeg altijd dezelfde mensen die de organisatie van het evenementengedeelte op zich namen. Het kost veel tijd en ook financieel werd het zwaar."

Het bestuur verleende al steun aan de Putse Feesten, maar wil nu nog een stapje verder gaan. “Dat was voor ons een logische keuze", zegt schepen van Lokale Economie en Milieu Jeroen De Cuyper (N-VA). "Puttenaars moeten in hun eigen gemeente terecht kunnen voor al hun boodschappen en activiteiten. Daarvoor hebben we een sterke middenstand nodig en De Putse Feesten zijn daarvan een vitaal onderdeel."

De eerst vernieuwde versie van De Putse Feesten vindt plaats op 10 en 11 juni. Een deel van het kerkplein zal dan niet beschikbaar zijn omwille van de geplande heraanleg, die definitief van start gaat op 27 maart. De werken moeten afgerond zijn tegen de eindejaarsperiode. "De puzzelstukjes zullen tijdens Putse Feesten van 2018 pas helemaal mooi in elkaar vallen", stelt burgemeester Peter Gysbrechts. "Maar dat weerhoudt ons niet om ook van deze editie weer een schitterend feest te maken. De Putse verenigingen profiteren natuurlijk ook mee van de heropwaardering."

Cultuurschepen Inge De Bie (Open Vld) buigt zich de komende weken over het muzikale programma. De Ghost Rockers van Studio 100 zijn zaterdagnamiddag al zeker van de partij.