Vijfdejaars leven zich uit tijdens creatieve workshops

Heist-op-den-Berg - De vijfdejaars van de Heistse middelbare scholen kregen recent een aantal creatieve workshops voorgeschoteld die kaderen in een 'creativity contest' van Easy Towns, een Europees stedenproject rond multiculturalisme en integratie.

De aftrap van Easy Towns, wat staat voor 'European, Accessible Sustainable Young Towns', werd in 2015 gegeven in Heist. Het project focust op jongeren en hun visie op de multiculturele samenleving en de toekomstkansen ervan. In september sluit het project af in het Italiaanse Vicenza.