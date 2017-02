Fanfare begint aan nieuw hoofdstuk met dirigent Luc Sluyts

Heist-op-den-Berg - Het zijn boeiende tijden voor de muzikanten van De Ware Eendracht uit Schriek (Heist-op-den-Berg). Op zaterdag 18 en zondag 19 maart concerteren ze namelijk voor het eerst samen met hun nieuwe dirigent Luc Sluyts (46).

Na twintig jaar nam oud-dirigent Jan Van Hove eind vorig jaar afscheid van de Koninklijke Fanfare. In Nijlenaar Luc Sluyts zag het bestuur alvast een geschikte overnemer van het dirigeerstokje. "Jan is een instituut op zichzelf. Een schitterend dirigent", zegt Sluyts. "Je voelt aan dat hij heel wat betekend heeft voor de fanfare. Voor de muzikanten is het natuurlijk aanpassen, want ik heb waarschijnlijk een heel andere aanpak. De twintig jaar met Jan blijven begrijpelijk wel wat langer nazinderen dan een paar maanden, maar we zijn de samenwerking inmiddels volmondig aangegaan."

Wat zoal de ambities zijn voor de komende jaren? “Onze vaste groep vormt een erg veelvermogend orkest. We moeten de volgende jaren dus zeker op niveau blijven presteren”, zegt Sluyts. “Van zeer groot belang is ook de vernieuwde jeugdwerking. Het is nu eenmaal een feit dat alle muziekverenigingen op termijn nood ervaren aan vers bloed om opvolging te verzekeren."

Ondertussen buigen de dirigent en zijn muzikanten zich nog volop over de partituren van het eerste concert samen. Het moment van de waarheid breekt aan op zaterdag 18 en zondag 19 maart in het parochiecentrum van Schriek. Tickets kosten 5 euro in voorverkoop, 7 euro voor wie aan de kassa betaalt. Reserveren: 0498 38 09 75, cindyrenap@hotmail.com www.dewareeendracht.be