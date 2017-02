Extra subsidies voor restauratie Sint-Jan-Baptistkerk

Heist-op-den-Berg - De kerk van Schriek (Heist) is in slechtere staat dan gedacht. Omdat een aantal onvoorziene werken zich opdringen tijdens de restauratie, wordt nu een beheersplan opgemaakt. De gemeente kan dan een beroep doen op een bijkomende subsidie tot maximaal 25.000 euro.

Dat de restauratie van de Schriekse Sint-Jan-Baptistkerk niet geheel zoals gepland verloopt, is niet nieuw. Bij de restauratiewerken aan de kerktoren bleek in oktober al dat twee belangrijke draagbalken deels aangetast zijn door houtrot. De experts die de restauratie opvolgen, bevolen daarom zelfs in oktober al om de klokken tot nader order stil te leggen.

“Ondertussen werd vastgesteld dat er zich ook in de zijbeuken van de kerk soortgelijke problemen stellen met aangetaste balken”, stelt schepen van Financiën Carl Verelst (CD&V). “Daarom vragen we nog extra subsidies aan de Vlaamse overheid. Een voorwaarde om die te verkrijgen volgens de nieuwste reglementering is wel dat er een beheersplan wordt opgemaakt. Dit is sowieso nuttig voor een historisch bouwwerk dat toch aanzienlijk onderhevig is aan verschillende onderhoudskosten.”

Geen vertraging

Ondertussen gaf het college van burgemeester en schepen opdracht aan de architect om het beheersplan op te maken. Daarvoor wordt 13.552 euro uitgetrokken, waarvan 80% kan gerecupereerd worden door het aanvragen van een onderzoekspremie. De onvoorziene extra werkzaamheden leveren volgens de schepen geen vertraging op. “De restauratie moet absoluut eind dit jaar afgerond zijn”, stelt hij nog.