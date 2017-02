Vermiste gedenkplaat Alice Nahon teruggevonden op rommelmarkt

Putte - De originele gedenkplaat ter ere van Alice Nahon (1896-1933), de bekendste dichteres van Putte, werd door een alerte dorpsgenoot teruggevonden op een rommelmarkt. Bij de afbraak van het Kasteeltje van Namen geraakte de plaat zoek. Nu ze terecht is, krijgt ze een prominente plek op het vernieuwde kerkplein in Putte-centrum.

Voorbije zomer werd Alice Nahon door heemkring Het Molenijzer nog uitgeroepen tot 'Dé Puttenaar'. Aan het eind van de jaren '60 werd zij ook al eens gehuldigd in de gemeente, onder meer met de bevestiging van een gedenkplaat aan de gevel van het Kasteeltje van Namen langs de Mechelbaan.

Maar toen de oude afspanning enkele jaren geleden plaats moest ruimen voor een nieuw appartementsgebouw, dat de toepasselijke naam ‘residentie Alice Nahon’ meekreeg, geraakte de plaat vermist. "Tot een attente Puttenaar ze enkele weken geleden plots opmerkte op een rommelmarkt in de regio", zegt schepen van Cultuur Inge De Bie (Open Vld). In welke omstandigheden de plaat ooit verdween, en hoe ze bij de verkoper terechtkwam, is niet geheel duidelijk. "Het voornaamste is dat ze nu weer in handen van de Putse gemeenschap is. Met de verkoper konden we tot een minnelijke schikking komen", aldus de schepen.

Omdat de zoektocht naar de oorspronkelijke plaat aanvankelijk zonder resultaat bleef, werd vorig jaar al een nieuwe herdenkingsplaat aangebracht op de gevel van residentie Alice Nahon. "Hoewel de originele Alice terug thuis is, blijft de nieuwe plaat er toch hangen", geeft De Bie nog mee. "Voor de oorspronkelijke plaat voorzien we tegen het eind van het jaar een mooie plaats op het nieuw aangelegde kerkplein."