Basisschool De Zonne breidt uit met tijdelijke klasunit

Heist-op-den-Berg - De gemeentelijke basisschool De Zonne in Zonderschot (Heist-op-den-Berg) dreigt na de krokusvakantie te kampen met een plaatsgebrek. Daarom wordt er tijdelijk een extra klasunit geïnstalleerd voor de kleuterschool.

De capaciteit van De Zonne bedraagt momenteel 100 kleuters en 150 leerlingen in de lagere school. Er staat al een klasunit aan de kleuterschool, en het college van burgemeester en schepen gaat nu akkoord met de huur van een extra unit. Een gespecialiseerde firma zal de tijdelijke container er binnenkort neerzetten. “Het is een tijdelijke oplossing, voor anderhalf jaar”, zegt directeur Gerry Verbeeck. “Twee jaar geleden vraagden we subsidies aan voor verbouwingen aan de school, maar zo’n dossier kan acht jaar in beslag nemen, dus dat is nog niet voor meteen. Het is niet de bedoeling om daarmee uit te breiden, wel om ervoor te zorgen dat de kleuters die momenteel in voorlopige klascontainers zitten, op termijn kunnen verhuizen naar definitieve klassen.”

In totaal zullen er een tiental kleuters in de nieuwe klasunit terechtkomen. Er wordt ook een extra kleuterleidster ingeschakeld voor het klasje. De transport- en plaatsingskosten van de unit bedragen 1.000 euro. De huurprijs is 465 euro per maand.