Deelgemeenten krijgen marktkasten

Heist-op-den-Berg - Alle Heistse kerkdorpen moeten de komende jaren een marktkast hebben. Marktkramers of standhouders hoeven dan geen beroep meer te doen op generatoren of andere manieren om aan stroom te geraken.

Voornamelijk in Heist-centrum zijn marktkasten al goed ingeburgerd. Ze worden onder meer gebruikt tijdens evenementen op het Cultuurplein en tijdens de markten. “Elk kerkdorp heeft een eigen behoefte aan zo’n kast, zodat het werken met eigen generatoren vermeden kan worden”, stelt schepen van Evenementen Carl Verelst (CD&V). “Bij de Gymkana en de KLJ-driedaagse in Schriek bijvoorbeeld, wordt stroom vanuit alle hoeken gehaald: uit de kerk, de parochiezaal en dan draaien er ook nog eens generatoren. Zoiets is niet echt veilig en generatoren zijn niet meteen milieuvriendelijk.”

De marktkasten worden de komende jaren stelselmatig uitgerold. Voorstel is om met Schriek te beginnen, maar de planning is nog niet definitief. Er komen vijf kasten, elk met een kostprijs van ongeveer 8.000 euro.