Bar Wood feest voort met wintereditie

Putte - Na twee succesvolle zomeredities zetten de organisatoren van Bar Wood vandaag ook een eerste wintereditie van hun trendy pop-up lounge- en dansbar op touw. Voorbije zomer lokten ze maar liefst 2.000 bezoekers naar Onze-Lieve-Vrouw-Waver. Ditmaal mikken ze op zo’n 600 gegadigden in Putte.

De drie grondleggers van Bar Wood, Fréderic Docx, Fabrice De Haes en Jens Vranckx, organiseerden in 2015 al een eerste zomereditie van Bar Wood. Wegens succes kwam daar in 2016 een logisch vervolg op. En ze overtroffen zelfs zichzelf. “We mikten in de zomer op 1.000 bezoekers, maar er kwamen er 2.000”, vertelt Fréderic Docx. “Omdat we ondertussen al het nodige materiaal in huis hebben, dachten we: waarom eens geen wintereditie organiseren?”

De Bar Wood Winterbreak wordt volgens Docx wel wat kleinschaliger dan het zomerevenement. “We gaan voor een gezellige, knusse sfeer, in feite wat te vergelijken met de sfeer op kerstmarkten”, zegt hij. “Alles bij elkaar mikken we nu op zo’n 600 bezoekers.”

De organisatoren namen alvast hun voorzorgen voor het kille weer dat nog in de lucht hangt. “We zorgen voor voldoende verwarming en een deel van het evenement wordt overdekt”, benadrukt Docx nog. En natuurlijk zorgen ook de nodige dj’s ervoor dat niemand onderkoeld geraakt. “Als hoofdact wisten we Viktor Bodrovski te strikken, onder meer bekend van Tomorrowland. Het programma wordt verder aangevuld met lokale talenten, vooral in het commerciëlere housegenre.”

Ondertussen sleutelen de mannen van Bar Wood ook al volop aan een derde zomereditie. Maar eerst dus tijd voor de wintereditie, vanavond vanaf 19u aan de Hulsbergstraat in Putte. Het doek valt om 3u. De toegang is gratis.