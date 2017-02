Provincie vist bijna 300 kilogram exoten op: “Dump geen hobbyvissen in de natuur”

Heist-op-den-Berg - Bijna 300 kg vis. Zoveel werd er afgelopen vrijdag opgevist uit twee vijvers in het provinciaal groendomein de Averegten in Hallaar (Heist-op-den-Berg). Opvallend is dat het ruim 99 procent exoten betreft, en die zijn niet uit zichzelf verhuisd.

De grootscheepse visvangst aan twee vijvers in de Averegten was volgens domeinwachter Tom Huysmans van de Averegten nodig omdat exoten er de kansen van andere soorten hypothekeerden. "Een van de vijvers werd zo'n zes jaar geleden nog specifiek gegraven voor amfibieën, maar de exoten aten er de eitjes op", stelt hij. "De andere vijver doet vaak dienst als educatieve vijver voor kinderen die er met netjes komen scheppen om het waterleven te ontdekken. De karpers maakten het water zodanig troebel dat de zichtbaarheid zeer beperkt was geworden. Bovendien hebben de exoten hier haast geen natuurlijke vijanden, waardoor ze konden beginnen te woekeren. We konden dus niet anders dan drastische actie te ondernemen."



Een gespecialiseerde firma zakte af naar Hallaar en ving er in totaal een kleine 300 kilogram vis. "Het overgrote deel was giebel, een soort oer-goudvis", legt Huysmans uit. "Maar er werden ook heel wat karpers gevangen, en zonnebaars. De enige inheemse soort die we opvisten was blankvoorn, maar dat was een minderheid."



Hoe het dan komt dat er zoveel exoten toch hun weg vinden naar de relatief recente vijvers in de Averegten? "Een klein percentage komt er misschien terecht door vogels, maar het overgrote deel zijn vissen uit hobbyvijvers die hier worden gedumpt, iets wat natuurlijk zomaar niet kan. Het gebeurt trouwens niet alleen met vissen. Ook kippen en konijnen worden hier wel eens losgelaten, en zelfs vijverplanten, die heel hardnekkig kunnen woekeren."



Daarom lanceert Huysmans een warme, maar kordate, oproep om geen dieren of planten meer zomaar achter te laten in bossen. "Dan zal het water dit seizoen al veel helderder zijn, en het komt ook de diversiteit aan onderwaterplanten ten goede", luidt het.