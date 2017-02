Snuisteraars op schattenjacht in Sonybel Studio's

Heist-op-den-Berg / Putte - Schattenjagers, snuisteraars en liefhebbers van allerlei curiosa zakten zondag bij bosjes af richting Sonybel Studio's in Heist-op-den-Berg voor de jaarlijkse rommelmarkt die Nijlenaar Paul Van den Brugghen er organiseert.

In Putte neemt hij vanaf 8 maart ook de organisatie van de wekelijkse rommelmarkt in GC Klein Boom over van de gemeente. “De markt was er in het verleden altijd al erg populair, maar was nu wel eens aan een opwaardering toe", vertelt de organisator van verschillende succesvolle rommelmarkten in de streek.

"We gaan er terug een gezellig evenement van maken, zowel voor bezoekers als voor standhouders. De markt zal wekelijks tot 21u duren, zodat iedereen rustig kan komen kijken. Zoals dat nu al het geval is, blijven de Putse verenigingen er ook in de toekomst tappen. Ze blijven aan de markt dus een zakcentje verdienen."

Wie een standplaats op een van de rommelmarkten van Van den Brugghen wil reserveren, kan hem daarover telefonisch contacteren. 0495.54.18.31