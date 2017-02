Heists evenementenbureau haalt Vlaamse topper naar cc

Het Heistse evenementenbureau Freshminded Entertainment haalt een Vlaamse topper naar cc Zwaneberg. Met zes hits in de Ultratop op hetzelfde moment behoort Stan Van Samang zonder twijfel tot dé Vlaamse zangers bij uitstek van de voorbije twee jaar.

In zowat alle hitlijsten scoort Stan Van Samang, met singles als ‘A Simple Life’, of met zijn covers uit het VTM-programma ‘Liefde voor muziek’. Hij won drie awards, waaronder de Radio 2 zomerhit van 2015 en hij sleepte de felbegeerde MIA voor ‘Hit van het jaar 2015’ in de wacht voor zijn song ‘Een ster’.

Bij cc Zwaneberg doet hij dat allemaal nog eens over, maar dan "in 't echt".

Praktisch

Vrijdag 3 februari om 20.30u, CC Zwaneberg, Cultuurplein 1, 2220 Heist-op-den-Berg, basisprijs: 32 euro, tickets@freshminded.be of tel 0476 21 76 78