Nigel Williams wuift Theaterzaal De Kollebloem uit

Komiek Nigel WIlliams zakt af naar Theaterzaal De Kollebloem met zijn nieuwste, en tevens allerlaatste, zaalshow Accident de Parcours. "Een tragikomedie over de mens als toevallige samenloop van kosmologische omstandigheden", zo luidt de baseline.

De Vlaams-Britse cabaretier kijkt naar zichzelf en naar het gedrag van anderen en vraagt zich af wat er van de Homo Sapiens geworden is, waar die nu feitelijk mee bezig is in deze eeuw van narcisme en zelfoverschatting waarin we via sociale media iedereen constant moeten laten weten hoe geweldig we zijn, hoe geweldig ons leven is en waarin nog weinig empathie opgebracht wordt.

Hij haalt in deze allerhande actuele issues aan, laat veel ruimte voor pittige interacties met het publiek en deelt meerdere uppercuts uit op momenten dat je het het minst verwacht.

Praktisch

Zaterdag 4 februari om 20u, Theaterzaal De Kollebloem, Kloosterhof 2, 2870 Puurs, prijs: 14 euro, vrijetijdsbalie@puurs.be