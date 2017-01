Buurt Katanga heeft weer wijkburgemeester

Mechelen - De Koninklijke Geburenkring Katanga stelde zopas een gloednieuwe wijkburgemeester aan. Leslie Droog (44) volgt de legendarische ‘Katangees’ Paul Spans op, nadat die eind vorig jaar op 85-jarige leeftijd overleed.

Inmiddels woont Leslie Droog zo’n acht jaar in de wijk Katanga. Amper drie weken na zijn aankomst geraakte hij er betrokken bij het verenigingsleven. Sindsdien miste hij geen enkele activiteit van de Geburenkring. Zelf omschrijft Droog zich als iemand die graag onder de mensen komt. Een aantal buurtbewoners maakten hem dan ook warm om zich kandidaat te stellen voor de functie van wijkburgemeester. Inmiddels werd zijn aanstelling voltrokken met unanieme goedkeuring van het bestuur van de vereniging.

“Katanga is een plek waar je niet alleen woont, maar ook echt leeft”, vertelt de trotse Katangees. “Het is nog een echte volkswijk, die in feite bijna een dorpje op zich vormt. In de zomer zit iedereen hier buiten te praten met elkaar. Iedereen kent iedereen. Waar vind je zoiets nog? In theorie duurt het vijf minuten om Katanga rond te wandelen, in de praktijk meestal twee uur", glimlacht hij.

De oorsprong van de Geburenkring ligt bij de kermis, die vorige zomer al voor de 83ste keer plaatsvond. Een van de taken van de wijkburgemeester is het waken over die traditie. Droog plant de vinger ook nauwgezet aan de pols te houden in de buurt. “Katanga bestaat uit twee elementen: enerzijds heb je de wijk, anderzijds de vereniging. Als burgemeester zie ik het als mijn taak om de twee zo goed mogelijk met elkaar te verbinden. Daarnaast hecht ik ook erg veel belang aan de dialoog met nieuwkomers. Als vereniging willen we graag luisteren naar hun noden en vragen binnen de wijk.”