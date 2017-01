Opgelichte vzw ontvangt steunbetuigingen uit alle hoeken

Mechelen - Het bestuur van de opgelichte Mechelse vzw De Lage Drempel heeft nog steeds geen benul van waar hun penningmeester met de centen naartoe is, maar de steunreacties bereikten hen het voorbije weekend alvast wel vanuit alle mogelijke hoeken.

Nadat het gefoeter van de penningmeester eind vorige week aan het licht kwam, bracht dat spontaan verschillende steunacties op gang. Heel wat verenigingen willen De Lage Drempel een hart onder de riem steken. Ook verschillende Mechelse politieke partijen springen in de bres. Jong Open Vld organiseerde zondag tijdens de nieuwjaarsreceptie van de partij bijvoorbeeld nog een inzameling.

Mechelaar Jonas Salen en een aantal gelijkgezinden richtten na het lezen van het artikel in uw krant de Facebook-pagina Mechelen steunt De Lage Drempel op, een centrale plaats waar alle initiatieven gebundeld kunnen worden.

“De bedoeling was om een crowdfunding op te starten, maar de aanvraag daarvoor neemt wat tijd in beslag”, stelt Salen. “Om snel actie te ondernemen, roepen we sympathisanten in afwachting daarvan al op om rechtstreeks te storten op het rekeningnummer van De Lage Drempel, zodat hun werking op korte termijn alvast snel verzekerd is.”

Bij de vzw zelf zijn ze voorlopig even het overzicht over alle initiatieven en steunbetuigingen kwijt. “Maar we zijn in elk geval zeer blij met de mondelinge steun die we tot nu toe al ontvingen”, zegt secretaris Marina Rochtus. “Vrijdag lichtten we alle vrijwilligers in over de toestand. De reacties waren erg emotioneel."

www.facebook.com/steundelagedrempel