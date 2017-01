Sportverenigingen vinden kleine sportzaal in De Sporthal te koud

Heist-op-den-Berg - Een aantal gebruikers van de kleine sportzaal in De Sporthal in Heist-op-den-Berg klaagt over de aanhoudende kilte in de zaal. De beheerder is op zoek naar de oorzaak van het euvel, maar die is blijkbaar vrij moeilijk te achterhalen. Ondertussen werd wel een tijdelijke oplossing gevonden.

Sensei Mario Michiels van karateclub Shaolin Dojo hield aan de koude in de sportzaal een blessure over. “Eind november moest ik examens afnemen van de leden. Ik zat stil aan een tafel om wat administratie te doen, onder de luchtstroom van een blazer die koude in plaats van warme lucht verplaatste”, vertelt hij. “Nadien zat mijn rug zowat een hele week geblokkeerd. Ik was zelfs werkonbekwaam. Dat was toch wel de druppel.”

Volgens Michiels werd het probleem met de klimaatregeling al in 2014 voor de eerste keer aangekaart. “Toen was het binnen nog rond de 18 graden, wat toch wel de absolute minimumgrens is om er te sporten. Een graad of twee meer zou geen overbodige luxe zijn”, vindt hij. “Maar sinds november daalden de temperaturen nog meer. Bij de aanvang van de lessen was het dikwijls maar 13 à 14 graden in de zaal. Echt véél te koud en bovendien nefast voor de spieren.”

Sinds het voorbije weekend kwam er een tijdelijke oplossing die voorlopig dan toch enig soelaas schijnt te bieden. Er werd een extra warmtekanon geplaatst. "Al bij al was het nu zo’n 18 graden in de zaal”, zeggen zowel Michiels als Nathalie Heylen van Danscentrum Movere. Het systeem staat volgens hen wel nog niet helemaal op punt.

Schepen van Sport Nand Blauwens (Open Vld) bevestigt dat bouwbedrijf Cordeel, de beheerder van de sporthal, het probleem van de baan tracht te helpen. “Er passeerden al regelmatig techniekers om te bekijken wat er nu exact misloopt”, stelt hij. “Maar het probleem is blijkbaar complexer dan gedacht. Het sleept nu toch al een tijd aan. In de toekomst zullen we mogelijk moeten bekijken of we een deel van de beschikbaarheidsvergoeding eventueel niet langer betalen.”

