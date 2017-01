Uniek reisbureau WeTravel2 valt in de prijzen

Heist-op-den-Berg - Toerisme Vlaanderen lauwerde Kristof Steegmans van reisbureau WeTravel2 uit Wiekevorst (Heist-op-den-Berg) recent voor zijn unieke aanpak in de reissector met de Award ‘Bijzonder engagement. Iedereen verdient vakantie’.

Twee jaar geleden begon Kristof Steegmans WeTravel2, een reisbureau dat zich specialiseert in toegankelijke reizen voor mensen met een tijdelijke of permanente fysieke of medische beperking.

Dat hij zelf rolstoelgebruiker is, vormt daarbij geen hinderpaal. Integendeel. “24 jaar geleden moest ik na een sportongeval in een rolstoel voortleven”, legt hij uit. “Ik ben steeds blijven reizen en heb heel wat schitterende avonturen beleefd. De kennis die ik daaraan overhield, gebruik ik nu om zowel individuele reizen als groepsreizen te organiseren voor mensen in een soortgelijke situatie. Het zijn reizen naar ‘gewone’ bestemmingen, dus niet naar zorghotels.”

Daarnaast speelt WeTravel2 ook een belangrijke sensibiliserende rol. “We organiseren in heel Vlaanderen infomomenten rond toegankelijk reizen en vliegen als rolstoelgebruiker. De erkenning door Toerisme Vlaanderen is dan ook zeer gewaardeerd. Het toont aan dat er zeker nood aan was.”

Ondertussen werkt WeTravel2 al samen met 40 à 50 hotels in acht verschillende landen. “In oktober plannen we nog een ietwat avontuurlijkere groepsreis. Met een gemengde groep trekken we naar Peru, waar we onder meer Machu Pichu gaan bezoeken.”