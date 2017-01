Natuurpunt steekt handen uit de mouwen in Waverwoud

Natuurpunt kern Sint-Katelijne-Waver organiseert vanaf 10u een natuurwerkdag in het Waverwoud (Hondsbossen).

Er zijn meerdere taken die uitgevoerd moeten worden, zoals wandelpaden vrijmaken, grachten ruimen en bramen maaien. De samenkomst is voorzien aan het speelpleintje op het einde van Den Haes. Deelnemers geven best een seintje vooraf via e-mail. s' Middags is een picknick voorzien.

Praktisch

Zaterdag 21 januari van 10u tot 15.30u, Hondsbossen, Haes '999', 2860 Sint-Katelijne-Waver, natuurpunt.skw@gmail.com