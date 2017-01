Ondernemende vrouwen krijgen eigen netwerk in Heist

Heist-op-den-Berg - Markant vzw, een netwerk van en voor ondernemende vrouwen, krijgt er een nieuwe afdeling bij in Heist-op-den-Berg. Het startmoment vindt plaats op donderdag 16 februari om 20u in Hotel Villa Monte op de Bergstraat.

“Op dat historische moment worden vrouwen met een ondernemend profiel getrakteerd op een boeiende avond”, luidt het bij initiatiefnemers Bernadette De Cat en Markant consulente Debbie Jacobs. “Deelnemers krijgen dan de kans om verder kennis te maken met het Markant netwerk. Tylaine Van den Broeck, musicus, componist en modeontwerpster, is gastvrouw van dienst. Ze verwent de aanwezigen met haar muzikaal talent en leidt hen in in de geheimen van mode en ontwerpen."

Praktisch

Info en inschrijvingen: Bernadette De Cat: 0477 78 80 11, bernadettedecat@hotmail.com