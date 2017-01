K's Choice trakteert op 'rugzak vol songs' in Stadsschouwburg

Broer en zus Gert en Sarah Bettens van K's Choice zakken af naar de Stadsschouwburg met de Backpack Sessions. Samen duiken ze in hun rijkgevulde rugzak van smaakmakende songs, aangevuld met een aantal verrassende covers.

In 2015 verrasten Sarah en Gert Bettens muziekminnend Vlaanderen met een meer dan stevige rockplaat, The Phantom Cowboy. Maar liefst vijf singles wisten de playlists van de radiostations op te fleuren en ook in het livecircuit ging het de band voor de wind.

Terwijl de band kan knallen alsof zijn leven ervan afhangt, bewijzen Sarah en Gert tijdens de Backpack Sessions nogmaals dat ze met het grootste gemak de meer intieme toer kunnen opgaan. "Leun achterover en laat je inpakken door de unieke stem van Sarah, die enkel tot de perfectie kan worden ondersteund door die van Gert", luidt het.

Praktisch

Vrijdag 20 januari om 20.15u, Stadsschouwburg Mechelen, Keizerstraat 3, 2800 Mechelen, prijs: 27 euro, www.cultuurcentrummechelen.be