Eerste indoor G-toernooi van K.SK. Heist: "80 G-sporters gaan voor de goal"

Heist-op-den-Berg - Voor het eerst organiseert de G-afdeling van K.SK. Heist een indoortoernooi in De Sporthal op de Lostraat. Zo'n 80 voetballers met een beperking geven er op zaterdag 28 januari het beste van zichzelf.

Voor de G-afdeling van K.SK. Heist, die begeleid wordt door vzw Recreas, wordt het evenement hun allereerste eigen toernooi ooit. "In het verleden zakten we daarvoor telkens af naar onze buurgemeenten", legt trainer en toernooi-organisator Laurens Van Genechten uit. "In de winterperiode trainen onze G-sporters binnen in de Heistse Sporthal. Niet elke ploeg heeft de luxe om zo'n infrastructuur ter beschikking te hebben tijdens de koude maanden. We vonden dat een ideale gelegenheid om voor het eerst zelf iets te organiseren. Ook de timing is optimaal. In september en rond het einde van het seizoen vinden er al aanzienlijk wat G-voetbaltoernooien plaats, maar rond deze tijd is het kalm voor de spelers."

Met het initiatief biedt K.SK. Heist haar achttiental G-spelers dus de kans om ook tijdens de winter wedstrijden te blijven betwisten. In totaal nemen er een achttal ploegen deel aan het toernooi, goed voor ongeveer tachtig spelers. Naast K.SK. Heist zelf, tekenen ook nog G-ploegen van onder meer Wavria, RC Mechelen, Branst en Grobbendonk present. "En als speciale gast nodigden we een damesploeg van SV Grasheide uit", weet Van Genechten nog. "Zo krijgen de G-spelers eens de kans om tegen een totaal andere ploeg te spelen dan diegenen waaraan ze gewend zijn."

Vanaf 13.30 u spelen de teams elk drie wedstrijden. De toegang tot het toernooi is gratis, de opbrengsten van drankjes en hapjes gaan naar de werking van de G-afdeling. "Tijdens de prijsuitreiking, die plaatsvindt rond 17u, zullen ook een aantal spelers van de eerste ploeg van K.SK. Heist aanwezig zijn", sluit Van Genechten af.