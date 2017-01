Nieuwe cycling tour zorgt voor tweedaags wielerfeest in gemeente

Putte - De vzw Putse Wielerdagen verwacht op zondag 30 juli minstens 1000 recreatieve fietsers aan de start van de gloednieuwe Vabo Cycling Tour. Een dag later organiseren zij ook de tweede editie van het Putse na-Tourcriterium. “Goed voor een heuse wielertweedaagse in de gemeente”, luidt het.

Volgens Karl Haverbeke van de Putse Wielerdagen moeten de kersverse Vabo Cycling Tour en het na-Tourcriterium elkaar in de toekomst versterken. "De bedoeling is om van de Cycling Tour een echte familiedag te maken met heel wat randanimatie", vertelt hij. "De gemeente Putte organiseert aan Klein Boom dan bijvoorbeeld een van haar zomerterrassen, er vindt een foodtruckfestival plaats en voor de kinderen staat er en heus hindernissenparcours klaar. Daarmee maken ze kans om een dag later over het parcours van het na-Tourcriterium te fietsen samen met hun favoriete renner."

Poorten- en deurenbouwer Vabo was meteen bereid om hoofdpartner van de nieuwe Cycling Tour te worden. Nadat de gekende Veralu Cycling Tour in Beerzel (Putte) er vorig jaar na twintig edities mee ophield, zorgt de nieuwe Cycling Tour nu toch voor een soort voortzetting van de traditie. Wielertoeristenclub Putte Aktief, die de Veralu Cycling Tour twee decennia lang organiseerde, verleent namelijk ook haar kennis en expertise aan het nieuwe evenement.

Wie op 30 juli meefietst, heeft de keuze uit parcours van 90, 60 en 25 kilometer. En wat het na-Tourcriterium zelf betreft, hebben de organisatoren de ambities alvast naar boven bijgesteld. "Tijdens de eerste editie gingen we nog volop voor een volledig Belgisch deelnemersveld", stelt Haverbeke. "Maar we hebben zeker de ambitie om het niveau van de wedstrijd nog verder te verhogen. We mikken dit jaar dus zeker ook op enkele buitenlandse toppers."

Meer info: www.vabocyclingtour.be

Lees het hele verhaal woensdag in Gazet van Antwerpen - Editie Mechelen