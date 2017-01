Gemeente zoekt lokaal schrijftalent voor Putse Pen

Putte - De gemeente rijkt binnenkort al voor de derde keer De Putse Pen uit, een prijs waarmee zij een verdienstelijke lokale auteur in de kijker plaatst.

Iedereen die minstens één boek heeft gepubliceerd, zowel fictie als non-fictie, in Putte woont, en 18 jaar of ouder is, komt in aanmerking. Wie de welverdiende opvolger van historicus Frank Seberechts meent te kennen, kan zijn of haar nominatie nog doorgeven aan de bibliotheek tot 31 januari. Daarbij wordt gevraagd om kort te vermelden waarom je deze persoon, of eventueel jezelf, voordraagt.

Praktisch

Bibliotheek, Gemeenteplein 1, 2580 Putte, bibliotheek@putte.be