Heemkring richt nieuwe archiefruimte in

Putte - Maatschappelijk investeerder Cera en Erfgoedcel Kempens Karakter investeerden elk zo'n 1200 euro in de Putse heemkring Het Molenijzer. Daarmee richtte de kring een nieuwe archiefruimte in, met degelijke kasten waar het papieren archief voortaan in zijn geheel kan bewaard worden.

"Ook voor de stamboomonderzoekers van het Centrum voor Familiekunde Putte/Mechelen, die vorig jaar nog van Mechelen naar de site van Het Molenijzer verhuisden, betekent de vernieuwing een hele verbetering", luidt het. Geïnteresseerden kunnen in het centrum elke tweede en vierde vrijdag van de maand, en elke derde zaterdag, opzoekingen doen naar hun familiestamboom. Naast het materiaal van de heemkring valt op die momenten ook het uitgebreide archief van familiekunde Vlaanderen regio Mechelen te raadplegen.