Jarige toneelkring Gras en Hei houdt vaste traditie in ere

Putte - Toneelkring Gras en Hei uit Grasheide (Putte) zette zijn 40ste jubileumjaar zaterdag in met een rotsvaste traditie. Al voor de 36ste keer gingen ze Driekoningen zingen ten voordele van Samana Putte, het vroegere Ziekenzorg. Dat bracht ditmaal 1704,18 euro in het laatje.

Gras en Hei werd in 1977 opgericht als parochiale amateur-toneelvereniging. Naast hun jaarlijks toneelstuk in de lokale parochiezaal, onderhouden ze ook al jaren een aantal andere tradities in het dorp. Het Driekoningen zingen ten voordele van Ziekenzorg is daar onder andere een van.

Zaterdagochtend rond 9.30u begonnen de acteurs, vrijwilligers en sympathisanten aan hun tocht langsheen de spekgladde voetpaden in Grasheide. Pas rond 20u hielden ze ermee op. “De mensen in Grasheide weten op voorhand dat we komen”, vertelt persverantwoordelijke Karl Op De Beeck. “Op heel wat plaatsen worden we jaarlijks rijkelijk ontvangen, met natuurlijk de nodige jenevertjes erbij”, knipoogt hij.

Als veertigste stuk koos de toneelkring voor Flikken in verwachting, een komedie van Bruno Timp, geregisseerd door Alex Van Dessel. De première vindt plaats op vrijdag 13 januari om 20u. Kaarten zijn verkrijgbaar op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag tussen 18u en 20u via 0493.58.84.89. De toegangsprijs bedraagt 8 euro.

