Twintigtal gezinnen zitten hele dag zonder elektriciteit

Mechelen - Een kleine twintigtal gezinnen en handelaars op de Zemstbaan zitten al sinds zaterdagochtend zonder elektriciteit omwille van een technisch probleem. Eandis denkt de herstelling omstreeks 21u af te kunnen ronden.

Zaterdagochtend deed zich in alle vroegte een eerste storing voor. “Het defect werd aanvankelijk hersteld, maar manifesteerde zich nadien, omstreeks 10.35u, opnieuw”, vertelt woordvoerder Gerry Van Gasse van Eandis. “Een tweede tussenkomst van onze technici was nodig om de exacte oorzaak te bepalen."

Uiteindelijk bleek het te gaan om een kortsluiting in een kabel onder de Zemstbaan. Er kwam een meetwagen aan te pas en een deel van de baan werd opengebroken. "Het was een stevig werk, dat gezien de weersomstandigheden de nodige inspanningen vroeg van onze technici in de werkput.”

Voor een deel van de Zemstbaan kon Eandis een oplossing voorzien. “Maar voor de twintigtal getroffen gezinnen was er geen andere manier om hen van stroom te voorzien. Het defect moet daarvoor eerst hersteld zijn", geeft Van Gasse nog mee. De woordvoerder schat dat de interventie omstreeks 21u voltooid zal zijn.