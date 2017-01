Wie ontwerpt nieuw geschenk voor Heistse jubilarissen?

Heist-op-den-Berg - Het Heistse gemeentebestuur gaat op zoek naar een creatieve dorpsgenoot die een nieuw geschenk voor de jubilarissen weet te ontwerpen. Voorstellen moeten uiterlijk op 15 februari ingediend zijn.

Traditiegetrouw krijgen de Heistse jubilarissen die 50, 60, 65, 70 en 75 jaar gehuwd zijn een geschenk namens de gemeente. In januari 2011 besliste het college van burgemeester en schepenen om daarvoor 400 exemplaren te laten drukken van ‘De Zwaan’, een werk van de Heistse kunstenaar Lode Mols. Hij won in 2008 nog de gemeentelijke cultuurprijs.

“Op hun trouwdag zelf ontvangen jubilerende koppels een postogram en een boeket bloemen”, vertelt burgemeester Luc Vleugels (CD&V). “De koppels worden ook nog eens in groep ontvangen op het gemeentehuis, waar ze in de watten gelegd worden met een receptie en een gezellig samenzijn. Ze krijgen daar een geschenkbon die ze kunnen besteden bij de lokale handelaars. Maar we wilden er vooral nog iets aan toevoegen met ‘een hart’. Iets dat de gemeente echt symboliseert. In mijn beginperiode als burgemeester was dat een linografie van Fil Van Bel met de Heistse skyline erop.”

Sinds mei 2012 werd het geschenk dan vervangen door een reproductie van het aquarel van Lode Mols. “Aangezien dat werk ondertussen al vijf jaar meegaat, zouden koppels die het in 2012 kregen toen ze 60 jaar gehuwd waren, het nu opnieuw ontvangen”, vertelt de burgemeester nog. “Vandaar dus onze oproep aan alle Heistse kunstzinnigen om De Zwaan te vervangen door een nieuw kunstwerk. Het moet uiteraard een duidelijk symbool of herkenningspunt van de gemeente blijven meedragen. Daarnaast moet het ook eenvoudig reproduceerbaar zijn.”

Praktisch



Wie de uitdaging van het gemeentebestuur aan wil gaan, moet zijn of haar resultaat uiterlijk op 15 februari inleveren op het secretariaat in het gemeentehuis, Kerkplein 17, 2220 Heist-op-den-Berg.