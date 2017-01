Bloemist zoekt hondje dat verdween op Kerstmis

Putte - Zaakvoerder Jan Van Win (36) van Bloembinderij Fiori in Beerzel (Putte) is ten einde raad. Zijn trouwe viervoeter Toby (8), een Engelse Cocker Spaniel, verdween op Kerstmis uit zijn afgesloten tuin. “Als iemand Toby heeft, breng hem dan alsjeblief onmiddellijk terug”, vertelt hij aangeslagen.

Zondagochtend 25 december. Zoals gewoonlijk, laat Beerzelnaar Jan Van Win zijn maatje Toby vrij rondlopen in zijn volledig afgesloten tuin aan zijn zaak op de Heiststeenweg. “Maar toen ik hem 's middags riep om naar een feest te vertrekken, daagde hij niet op", vertelt Van Win verbijsterd. "Ik kan nog steeds niet begrijpen hoe hij zomaar spoorloos kon verdwijnen. We inspecteerden de hele tuin nog eens en konden nergens een gaatje vinden waarlangs hij eventueel kon ontsnappen.”

Het baasje sluit niet helemaal uit dat zijn boezemvriend misschien gestolen werd op Kerstmis. “Al zou zoiets ronduit harteloos zijn", stelt hij. "Maar als iemand Toby toch gestolen heeft, vermoed ik dat ze hem snel zouden terugbrengen. Hij heeft een heel eigen karaktertje: koppig en eigenwijs. Anderzijds is hij ook enorm aanhankelijk en lief: een prachtmaatje. Maar alleen ik heb eigenlijk echt iets aan hem te zeggen. We begrijpen elkaar gewoon door en door.”

Na Kerstmis zette Van Win de feestdagen verder met lood in de schoenen. “Ik ben alleenstaand. Toby was degene waar ik altijd op kon rekenen", gaat hij voort. "In de jaren dat ik hem bij mij had, hebben we samen heel wat meegemaakt. Op oudjaar, dat ook nog eens samenvalt met mijn verjaardag, bleef ik thuis op hem wachten. Ik dacht dat hij die avond misschien zou terugkomen, maar helaas, Toby daagde niet op."

De zaakvoerder van Bloembinderij Fiori liet niets aan het toeval over en gaf de verdwijning meteen aan bij de politie en de dierenasielen in de buurt. Voor de zoektocht en het verspreiden van flyers kan hij rekenen op de hulp van Lost Dogzzz. Wie Toby gezien heeft, kan Jan Van Win daarover rechtstreeks contacteren: Bloembinderij Fiori, Heiststeenweg 74, 2580 Beerzel, 015.63.73.65, of 0471.45.54.54