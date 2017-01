Jaar start met heugelijk dierennieuws uit Itegem

Heist-op-den-Berg - Nadat twee weken geleden een lammetje in de Itegemse kerststal stierf, begint 2017 in de Heistse deelgemeente met heel wat vrolijker dierennieuws. Bij de familie Willemsens-Van Herck werd op 1 januari in alle vroegte een tweeling dwerggeitjes geboren.

“We waren blij verrast met de geboorte van de bokjes, Renzo en Eddy”, vertelt Tessa Van Herck. Moedergeit Jenny en bok Waldek kregen vorig jaar al een drieling, maar de geboortedatum van de tweeling maakt de gebeurtenis voor de familie toch wel extra speciaal. Zonen Flor en Nand mochten alvast op kraambezoek. “Hopelijk voelen de geitjes zich snel 'Thuis' bij ons, maar dat kan bijna niet anders, met zulke namen", luidt het nog.