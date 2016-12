Buurtbewoners hebben genoeg van werken aan Wolzakkenleibeek

Putte - Een aantal buurtbewoners van de Zag klaagt over werken die een aannemer er uitvoert. In opdracht van de provincie legt hij er een wachtbekken aan ter hoogte van de Wolzakkenleibeek, en dat bezorgt de buren naar verluidt heel wat overlast.

Voor het echtpaar Alois Van Lent en Jaqcueline Lauwers, dat recht tegenover de werken woont, is de maat vol. In de zomer begon een aannemer er met het uitgraven van een wachtbekken op een veld recht tegenover hun woning. “De werken hadden al in juni moeten beginnen, maar gingen met vertraging van start. Er werden tachtig werkdagen voorzien. In principe had dus alles ondertussen al klaar moeten zijn”, vertellen ze.

“In de zomer konden we hier geen enkel raam openzetten, dan was alles enorm stoffig”, gaat Jacqueline Lauwers voort. “Nu het winter is, ligt de straat er enorm vuil bij. Ik zit zelf in een rolstoel en durf niet meer buiten komen door de staat van de weg, en al dat zware verkeer dat hier passeert... Duizenden vrachtwagens met zwarte grond zijn hier afgevoerd.”



Volgens het koppel werd er ook gewerkt op de meest onmogelijke uren, zelfs in weekends. “De bermen in de straat zijn ook zodanig kapotgereden dat er al enkele keren iemand zijn wagen aan beschadigde, of zelfs een wiel volledig moest vervangen”, vertelt Van Lent. Het koppel wijst ook op de schade die werd veroorzaakt aan de dammetjes van de beek ter hoogte van hun oprit. “Bij onze buren zou er zelfs sprake zijn van scheuren in hun woning”, stellen ze.

Vorig jaar werd een infovergadering georganiseerd voor de buurt. Ook de aannemer was aanwezig. “We begrijpen uiteraard dat mensen verontrust zijn bij dergelijke grote werken. Er werden dan ook een aantal heel concrete vragen besproken. Wie die vergadering gemist heeft, was mogelijk dus wel wat minder goed geïnformeerd”, stelt directeur van de provinciale dienst Integraal Waterbeleid Didier Soens. “Er is inderdaad een vertraging geweest omwille van de weersomstandigheden. In juli was het nog heel vochtig, en aangezien we veelal in lager gelegen gebieden actief zijn, moesten de activiteiten daardoor worden onderbroken”, verklaart de directeur. “Inmiddels zijn de werken wel quasi helemaal voltooid. In het voorjaar moet dan nog de aanplanting gebeuren.”

“Schade aan de bermen is moeilijk te voorkomen bij dergelijke werken, en dat zal nadien volledig hersteld worden, zoals dat in het bestek staat. Als blijkt dat de werken inderdaad ook schade berokkenden aan persoonlijke eigendommen, dan zal de aannemer dat in principe eveneens herstellen”, stelt hij.