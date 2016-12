Koppel neemt afscheid van hondje na auto-ongeval

Heist-op-den-Berg - Het Heistse koppel Heidi Sels en Björn Tilemans nam op een serene manier afscheid van Flor (8), het hondje van Sels dat een ongeval met vluchtmisdrijf op de Lostraat woensdagochtend niet overleefde. “Hij blijft voor altijd in ons hart”, luidt het.

Bij het ongeval in de Lostraat moest Björn Tilemans woensdag plots uitwijken voor een ander voertuig. Zijn Volkswagen cabriolet kwam daardoor gekanteld op een oprit terecht. De andere bestuurder ging ervandoor en wordt momenteel opgespoord door de politie. Tilemans kon zich uit zijn benarde positie bevrijden, maar voor Flor, de achtjarige tricolor chihuahua van zijn vriendin Heidi Sels, kon niemand nog iets doen. “In maart zou hij 9 worden”, mijmert Sels.

Het spijtige overlijden van het hondje bracht op de sociale media blijkbaar een discussie op gang over het veilig vervoeren van honden in de wagen. “Meteen werden we met de vinger gewezen”, vertelt Sels. “Dat maakte me kwaad, want Flor had namelijk epilepsie. Het beestje kreeg aanvallen uit paniek als het werd vastgezet. Toch belangrijk dat mensen dit weten”, stelt ze.

Ondertussen mocht Tilemans, die bij het ongeval lichtgewond geraakte, het ziekenhuis verlaten. Hij heeft een snee aan zijn oog, een brandwonde aan zijn hand en klaagt nog over hoofd- en nekpijn. “Ik hoop vooral dat de andere chauffeur zo snel mogelijk wordt gevonden”, vertelt hij. “Dit is gewoon volkomen respectloos. Dat zo iemand op de weg durft te komen. Wat mij betreft, mogen er gerust meer camera’s in het straatbeeld komen om zo’n types op te sporen”, vertelt hij.

Wie nog over belangrijke informatie in verband met het ongeval meent te beschikken, kan hierover contact opnemen met de politiezone Heist via 015.75.09.50

