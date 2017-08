Rommens voor Reviewcommissie, Westerlo bekert thuis tegen Menen

Nicolas Rommens moet mogelijk de volgende wedstrijd vanuit de tribune volgen. De middenvelder van Westerlo moet zich voor de Reviewcommissie verantwoorden voor zijn fout op Kenneth Houdret van Union.

Rommens kreeg zaterdag in de wedstrijd tegen Union geel voor een fout op Houdret. Pelic haalde de middenvelder meteen naar de kant, Houdret moest geblesseerd de wedstrijd staken. "Misschien was het iets te fel, maar ik had wel de intentie om de bal te spelen", verklaarde Rommens na de wedstrijd. De Reviewcommissie neemt geen genoegen met die uitleg en roept de speler nu ter verantwoording.

Voor Westerlo zou het al de derde schorsing van het seizoen zijn. Op de eerste twee speeldagen liepen Alessio Alessandro en Maxime Annys al tegen een rode kaart aan.

Bekerwedstrijd tegen Menen in 't Kuipje

Komend weekend staat er in de Proximus League geen voetbal op het programma. Westerlo neemt het in de vijfde ronde van de Beker van België op tegen KSC Menen, dat uitkomt in de derde amateurklasse. De wedstrijd wordt zondag om 15 uur afgewerkt in 't Kuipje.