Strandberg scoort drie keer bij beloften

Carlos Strandberg heeft maandagavond zijn torinstinct getoond. De Zweedse aanvaller van Westerlo scoorde in de beloftenwedstrijd tegen Eupen (1-4 winst) drie keer, Marko Nikolic nam de vierde treffer voor zijn rekening.

Westerlo opent vrijdagavond de 27ste speeldag tegen Club Brugge, dat Strandberg voor een halfjaar verhuurt. Blauw-zwart is alvast gewaarschuwd. Maxime Annys vierde in Eupen zijn wederoptreden. De middenvelder stond door een kuitblessure ruim twee maanden aan de kant. Bij Westerlo kwamen twaalf spelers uit de A-kern in actie. Naast Strandberg, Nikolic en Annys kregen ook Van Hout, Verbist, Oto’o, Schuermans, Matthys, Mustoe, Ruyssen, Heymans en Henkens speelminuten.