Lichtjeswandeling Hooidonk lijdt niet onder regenbui half uur voor de start

Zandhoven - Ondanks de felle regenbui een half uur voor de start, kwamen er zaterdag toch zeker duizend mensen naar de Lichtjeswandeling in CM-zorgverblijf Hooidonk in Zandhoven.

Grootmoeder, Roodkapje, Anna van Frozen en Sneeuwwitje en andere sprookjesfiguren paradeerden er rond, want de Lichtjeswandeling stond dit jaar in het sprookjesthema. Binnen in de Hooge Schuur was er een mooie groene sprookjesboom en onderweg in de gangen stonden heksen, kabouters en stenen Bambi's. Onderweg had de elektriciteitsvoorziening naar alle lichtjes een beetje te lijden onder de voorafgaande regenbui,zodat alles niet optimaal tot zijn recht kwam, maar er viel nog genoeg te ontdekken in de bomen en rond de vijver. Op het centraal grasveld was zelfs een duistere burcht gebouwd en de vele drank- en snackstandjes waren ook prachtig versierd, zodat alles al een beetje in kerstsfeer baadde.

Na de wandeling kon er binnen in de zaal nog gedanst of nagedronken worden. Voor de kinderen was er een springkasteel.

Er werden 800 gratis lampjes uitgedeeld.